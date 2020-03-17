В "Европейской солидарности" требуют не останавливать работу метро в Киеве

Партия "Европейская солидарность" обращается к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии киевского метро на карантин.

Источник: заявление партии "ЕС"

Дословно: "Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии.

В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), соблюдается дистанция между гражданами.

Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться рабочих мест? Осознаем, что метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытия приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и будет создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни".

Детали: В "ЕС" заявляют о поддержке превентивных мер власти по противодействию эпидемии короновируса, но отмечают, что такие меры должны быть обдуманными, системными и сопровождаться четкими объяснениями.

Партия обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие и другие меры по опыту европейских столиц.

Что предшествовало: 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений. В крупных городах закрываются метрополитены, меняется движение другого общественного транспорта.

Согласно карантинным распоряжениям власти столичный метрополитен останавливает свою работу с 23 часов 17 марта.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры. Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

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