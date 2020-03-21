Головні новини п’ятниці і ночі: поширення COVID-19, надзвичайна ситуація

В Україні зареєстрували 41 випадок COVID-19 та перше одужання, у Києві та ще двох областях оголосили надзвичайну ситуацію — актуальні новини 20 березня.

Про коронавірус

Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19.

Перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

В Україні перша людина вилікувалася від коронавірусу Sars-CoV-2, що породжує легеневу хворобу COVID-19 — це пацієнт із Чернівців.

Про надзвичайну ситуацію

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

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Про інші важливі новини

У Львові підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом — у місцевого мешканця 1950 року народження, який тиждень тому повернувся з Німеччини.

В Італії від коронавірусу померла друга українка. Пізніше тести підтвердили загибель третьої громадянки України.

За останню добу в Італії зафіксовано новий рекорд смертності від коронавірусу: загинули 627 осіб, загалом в країні померли вже 4032 людини.

Зеленський повідомив, що Україна отримала першу партію експрес-тестів для виявлення коронавірусу та очікує ще 10 млн тестів з Китаю.

Фінляндія у 2019 році втретє поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу — Україна посіла 123 місце зі 156.

Міський голова Києва Віталій Кличко допускає посилення заходів карантину, якщо кількість хворих через коронавірус буде зростати.

Гроші на індексацію пенсій та на донарахування деяким пенсіонерам 1 тис грн візьмуть з державного бюджету, збільшивши його дефіцит.