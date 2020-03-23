Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 23 березня вирішив запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях задля запобігання поширенню COVID-19.

Джерело: Telegram-канал прем’єра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС.



Наразі режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях".

Що було раніше: Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

Губернатор Харківської ОДА повідомив, що на території області у зв'язку з підтвердженим COVID-19 у мешканки облцентру вводиться режим надзвичайної ситуації.

Водночас 23 березня, за інформацією джерел УП в уряді, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець погрожував відставкою, якщо в країні не буде запроваджено надзвичайний стан.

Ємець нібито написав заяву про відставку, але в МОЗ інформації не підтверджують.

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