Коронавірус: Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у ще 3 областях
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 23 березня вирішив запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях задля запобігання поширенню COVID-19.
Джерело: Telegram-канал прем’єра Дениса Шмигаля
Пряма мова: "Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС.
Наразі режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях".
Деталі: За інформацією МОЗ, у Донецькій області 1 випадок захворювання на COVID-19, у Тернопільській – 1, Черкаській – 1.
Що було раніше: До того надзвичайна ситуація була оголошена у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.
Губернатор Харківської ОДА повідомив, що на території області у зв'язку з підтвердженим COVID-19 у мешканки облцентру вводиться режим надзвичайної ситуації.
Водночас 23 березня, за інформацією джерел УП в уряді, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець погрожував відставкою, якщо в країні не буде запроваджено надзвичайний стан.
Ємець нібито написав заяву про відставку, але в МОЗ інформації не підтверджують.
Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Передісторія:
- В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.
- Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, 94 334 людей одужали.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.