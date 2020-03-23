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Коронавирус: Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в еще 3 областях

Понедельник, 23 марта 2020, 15:52
Коронавирус: Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в еще 3 областях

Кабинет министров на внеочередном заседании 23 марта решил ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Источник: Telegram-канал премьера Шмыгаля

Прямая речь: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях".

Детали: По информации Минздрава, в Донецкой области 1 случай заболевания COVID-19, в Тернопольской - 1, Черкасской - 1.

Что было раньше: Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Губернатор Харьковской ОГА сообщил, что на территории области в связи с подтвержденным COVID-19 у жительницы облцентра вводится режим чрезвычайной ситуации.

В то же время 23 марта, по информации источников УП в правительстве, министр здравоохранения Илья Емец угрожал отставкой, если в стране не будет введено чрезвычайное положение.

Емец якобы написал заявление об отставке, но в Минздраве информации не подтверждают.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Напомним:

  • В Украине заболели на COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
  • По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19 достигло 336 004 человека во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели. 
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей. Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019УкраинаКабинет министров
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