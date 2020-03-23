Коронавирус: Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в еще 3 областях

Кабинет министров на внеочередном заседании 23 марта решил ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Источник: Telegram-канал премьера Шмыгаля

Прямая речь: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях".

Детали: По информации Минздрава, в Донецкой области 1 случай заболевания COVID-19, в Тернопольской - 1, Черкасской - 1.

Что было раньше: Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Губернатор Харьковской ОГА сообщил, что на территории области в связи с подтвержденным COVID-19 у жительницы облцентра вводится режим чрезвычайной ситуации.

В то же время 23 марта, по информации источников УП в правительстве, министр здравоохранения Илья Емец угрожал отставкой, если в стране не будет введено чрезвычайное положение.

Емец якобы написал заявление об отставке, но в Минздраве информации не подтверждают.

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Напомним: