Коронавирус: Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в еще 3 областях

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Понедельник, 23 марта 2020, 16:52

Кабинет министров на внеочередном заседании 23 марта решил ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Источник: Telegram-канал премьера Шмыгаля

Прямая речь: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Украина Кабинет министров


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