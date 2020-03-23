Коронавирус: Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в еще 3 областях
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Понедельник, 23 марта 2020, 16:52
Кабинет министров на внеочередном заседании 23 марта решил ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.
Источник: Telegram-канал премьера Шмыгаля
Прямая речь: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.
Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях".
Дополняется...
Украинская правда
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