Рябошапка: Після відставки Трепака можна забути про розкриття вбивства Гандзюк

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Субота, 28 березня 2020, 14:54

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що після відставки заступника генпрокурора Віктора Трепака можна забути про належне розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: Рябошапка у коментарі "24 каналу"

Пряма мова: "Я тепер думаю, що коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми фактично можемо забути про те, що ця справа буде розслідувана належним чином".

"На мою думку, це надзвичайно погане рішення – усунути Трепака від процесуального керівництва у цій справі, оскільки власне Віктор Трепак був людиною, яка, можна так сказати, вдихнула нове життя в це розслідування.

Виключно завдяки оперативним можливостям Трепака вдалося з'ясувати місце перебування одного з ключових підозрюваних – Олексія Левіна. Завдяки зусиллям Трепака його вдалося дуже швидко екстрадувати з Болгарії в Україну.

Крім того, Трепак – єдина людина в Офісі генпрокурора, яка має системне і комплексне бачення того, як це розслідування може рухатися далі.

Я думаю, що для Венедіктової ця справа не становить особливого інтересу".

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.

Сама генеральний прокурор потім сказала, що за Трепаком нібито залишаються ті справи, які він проводив, і "це його рішення, якщо він вирішить відійти".

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту
  • 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку. 
  • 17 березня Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора  Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Українська правда
Теми: Рябошапка Офіс генпрокурора напад на Гандзюк


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