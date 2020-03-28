Рябошапка: Після відставки Трепака можна забути про розкриття вбивства Гандзюк

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що після відставки заступника генпрокурора Віктора Трепака можна забути про належне розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: Рябошапка у коментарі "24 каналу"

Пряма мова: "Я тепер думаю, що коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми фактично можемо забути про те, що ця справа буде розслідувана належним чином".

"На мою думку, це надзвичайно погане рішення – усунути Трепака від процесуального керівництва у цій справі, оскільки власне Віктор Трепак був людиною, яка, можна так сказати, вдихнула нове життя в це розслідування.

Виключно завдяки оперативним можливостям Трепака вдалося з'ясувати місце перебування одного з ключових підозрюваних – Олексія Левіна. Завдяки зусиллям Трепака його вдалося дуже швидко екстрадувати з Болгарії в Україну.

Крім того, Трепак – єдина людина в Офісі генпрокурора, яка має системне і комплексне бачення того, як це розслідування може рухатися далі.

Я думаю, що для Венедіктової ця справа не становить особливого інтересу".

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на Катерину Гандзюк. Трепак подав у відставку.

Сама генеральний прокурор потім сказала, що за Трепаком нібито залишаються ті справи, які він проводив, і "це його рішення, якщо він вирішить відійти".

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку.

17 березня Верховна Рада призначила на посаду генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.

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