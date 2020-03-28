Рябошапка: После отставки Трепака можно забыть о раскрытии убийства Гандзюк

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Суббота, 28 марта 2020, 14:54

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что после отставки замгенпрокурора Виктора Трепака можно забыть о надлежащем расследовании дела убитой активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: Рябошапка в комментарии "24 каналу"

Прямая речь: "Я теперь думаю, что когда Трепак уйдет из Офиса генпрокурора, мы фактически можем забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом".

"По моему мнению, это очень плохое решение – устранить Трепака от процессуального руководства по этому делу, поскольку собственно Виктор Трепак был человеком, который, можно так сказать, вдохнул новую жизнь в это расследование.

Исключительно благодаря оперативным возможностям Трепака удалось выяснить местонахождение одного из ключевых подозреваемых – Алексея Левина. Благодаря усилиям Трепака его удалось очень быстро экстрадировать из Болгарии в Украину.

Кроме того, Трепак – единственный человек в Офисе генпрокурора, который имеет системное и комплексное видение того, как это расследование может двигаться дальше.

Я думаю, что для Венедиктовой это дело не представляет особого интереса".

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на Екатерину Гандзюк. Трепак подал в отставку.

Сама генеральный прокурор потом сказала, что за Трепаком якобы остаются те дела, которые он проводил, и "это его решение, если он решит уйти".

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку. 
  • 17 марта Верховная Рада неазначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

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Украинская правда
Темы: Рябошапка Офис генпрокурора нападение на Гандзюк


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