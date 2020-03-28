Рябошапка: После отставки Трепака можно забыть о раскрытии убийства Гандзюк

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что после отставки замгенпрокурора Виктора Трепака можно забыть о надлежащем расследовании дела убитой активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: Рябошапка в комментарии "24 каналу"

Прямая речь: "Я теперь думаю, что когда Трепак уйдет из Офиса генпрокурора, мы фактически можем забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом".

"По моему мнению, это очень плохое решение – устранить Трепака от процессуального руководства по этому делу, поскольку собственно Виктор Трепак был человеком, который, можно так сказать, вдохнул новую жизнь в это расследование.

Исключительно благодаря оперативным возможностям Трепака удалось выяснить местонахождение одного из ключевых подозреваемых – Алексея Левина. Благодаря усилиям Трепака его удалось очень быстро экстрадировать из Болгарии в Украину.

Кроме того, Трепак – единственный человек в Офисе генпрокурора, который имеет системное и комплексное видение того, как это расследование может двигаться дальше.

Я думаю, что для Венедиктовой это дело не представляет особого интереса".

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на Екатерину Гандзюк. Трепак подал в отставку.

Сама генеральный прокурор потом сказала, что за Трепаком якобы остаются те дела, которые он проводил, и "это его решение, если он решит уйти".

Предыстория:

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку.

17 марта Верховная Рада неазначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

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