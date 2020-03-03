Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції

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Вівторок, 3 березня 2020, 16:04

Затриманого у Греції екснардепа та екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука звільнили з-під варти.

Джерело: пост Мельничука у Facebook, представники Департаменту консульської служби МЗС у коментарі "Європейській правді"

Пряма мова: "Ну що, нарешті свобода. Посольство спрацювало і адвокат. Вчасно подали всі документи і вирішилося".

Деталі: Мельничук оприлюднив відео, на якому він стоїть разом з сином після звільнення.

Він також додав, що має намір подати позов проти російських каналів, які "вели пропаганду проти України, займалися розпалюванням ворожнечі між нашими країнами і збирали розвідувальні дані по українській території".

За словами екснардепа, йому сказали, що він нібито "звинувачується у вбивстві двох людей і більше на території Ростовської області".

Інформацію про звільнення Мельничука підтвердили в МЗС України.

Там повідомили, що Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.

Що було раніше: 2 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Інтерпол перегляне запит Росії РФ про оголошення в розшук та затримання у Греції екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука.

Передісторія:

  • 1 березня екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.
  • До нього прибув український консул.
  • 3 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на притягнення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні низки кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.
  • У 2017 році НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.
  • У 2018 році Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.

Українська правда
Теми: Мельничук Інтерпол Греція


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