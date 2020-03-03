Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції

Затриманого у Греції екснардепа та екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука звільнили з-під варти.

Джерело: пост Мельничука у Facebook, представники Департаменту консульської служби МЗС у коментарі "Європейській правді", заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "Ну що, нарешті свобода. Посольство спрацювало і адвокат. Вчасно подали всі документи і вирішилося".

Деталі: Мельничук оприлюднив відео, на якому він стоїть разом з сином після звільнення.

Він також додав, що має намір подати позов проти російських каналів, які "вели пропаганду проти України, займалися розпалюванням ворожнечі між нашими країнами і збирали розвідувальні дані по українській території".

За словами екснардепа, йому сказали, що він нібито "звинувачується у вбивстві двох людей і більше на території Ростовської області".

Інформацію про звільнення Мельничука підтвердили в МЗС України.

Там повідомили, що Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.

В МВС "Українській правді" зазначили, що звільнення Мельничука стало можливим після того, як міжнародному Інтерполу були направлені аргументи щодо політично вмотивованого рішення Російської Федерації.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков направив листа своєму грецькому колезі, в якому було зазначено, що РФ не вперше використовує та зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах світу українців, які протидіяли збройній агресії Російської Федерації в Автономній Республіці Крим та на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Пряма мова заступника директора Департаменту комунікації МВС Ярослава Тракала: "Завдяки оперативному втручанню МВС та Нацполіції чергова провокація РФ зазнала краху. Загалом за останні кілька років МВС та Наполіції вдалося запобігти затриманню близько трьох десятків українців в різних країнах світу, яких РФ намагалася затримати, зловживаючи інструментами Інтерполу".

Що було раніше: 2 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Інтерпол перегляне запит Росії РФ про оголошення в розшук та затримання у Греції екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука.

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