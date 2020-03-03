Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції

Вівторок, 3 березня 2020, 15:04
Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції

Затриманого у Греції екснардепа та екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука звільнили з-під варти.

Джерело: пост Мельничука у Facebook, представники Департаменту консульської служби МЗС у коментарі "Європейській правді", заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "Ну що, нарешті свобода. Посольство спрацювало і адвокат. Вчасно подали всі документи і вирішилося".

Деталі: Мельничук оприлюднив відео, на якому він стоїть разом з сином після звільнення.

Він також додав, що має намір подати позов проти російських каналів, які "вели пропаганду проти України, займалися розпалюванням ворожнечі між нашими країнами і збирали розвідувальні дані по українській території".

За словами екснардепа, йому сказали, що він нібито "звинувачується у вбивстві двох людей і більше на території Ростовської області".

Інформацію про звільнення Мельничука підтвердили в МЗС України.

Там повідомили, що Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.

В МВС "Українській правді" зазначили, що звільнення Мельничука стало можливим після того, як міжнародному Інтерполу були направлені аргументи щодо політично вмотивованого рішення Російської Федерації.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков направив листа своєму грецькому колезі, в якому було зазначено, що РФ не вперше використовує та зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах світу українців, які протидіяли збройній агресії Російської Федерації в Автономній Республіці Крим та на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Пряма мова заступника директора Департаменту комунікації МВС Ярослава Тракала: "Завдяки оперативному втручанню МВС та Нацполіції чергова провокація РФ зазнала краху. Загалом за останні кілька років МВС та Наполіції вдалося запобігти затриманню близько трьох десятків українців в різних країнах світу, яких РФ намагалася затримати, зловживаючи інструментами Інтерполу".

Що було раніше: 2 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Інтерпол перегляне запит Росії РФ про оголошення в розшук та затримання у Греції екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука.

Передісторія:

  • 1 березня екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.
  • До нього прибув український консул.
  • 3 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на притягнення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні низки кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.
  • У 2017 році НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.
  • У 2018 році Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МельничукІнтерполГреція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Мельничук
Мельничук пояснив бійку з Ліньком і розповів, що лишив свідчення
Правоохоронці розберуться з бійкою нардепів Мельничука й Лінька
Депутат Мельничук розбив ніс Ліньку після прямого ефіру
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: