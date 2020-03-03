Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції

Затриманого у Греції екснардепа та екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука звільнили з-під варти.

Джерело: пост Мельничука у Facebook, представники Департаменту консульської служби МЗС у коментарі "Європейській правді"

Пряма мова: "Ну що, нарешті свобода. Посольство спрацювало і адвокат. Вчасно подали всі документи і вирішилося".

Деталі: Мельничук оприлюднив відео, на якому він стоїть разом з сином після звільнення.

Він також додав, що має намір подати позов проти російських каналів, які "вели пропаганду проти України, займалися розпалюванням ворожнечі між нашими країнами і збирали розвідувальні дані по українській території".

За словами екснардепа, йому сказали, що він нібито "звинувачується у вбивстві двох людей і більше на території Ростовської області".

Інформацію про звільнення Мельничука підтвердили в МЗС України.

Там повідомили, що Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.

Що було раніше: 2 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Інтерпол перегляне запит Росії РФ про оголошення в розшук та затримання у Греції екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука.

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