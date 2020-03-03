Скалецька розповіла, що робити у разі підозри на захворювання коронавірусом

Голова Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька відповіла на поширені питання щодо захисту від коронавірусу.

Джерело: Скалецька у Facebook

Пряма мова Скалецької: "Отже, без паніки. Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен з нас має дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами".

Деталі: Очільниця МОЗ дала відповіді на поширені питання щодо коронавірусу і розказала, що робити, якщо є підозра на хворобу:

Якщо з’явилися симптоми ГРЗ – потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря. Йому потрібно повідомити, чи перебували в країнах з вірусом, чи контактували з особами, які були в таких країнах; Додому потрібно викликати швидку – бригади медичної допомоги готові реагувати на такі випадки; Скалецька каже, що маску просто так одягати не потрібно. Вона допоможе лише тоді, коли людина вже має симптоми ГРЗ; Безпечна дистанція між хворим на коронавірус – два метри; Миття рук, наголошує міністр, важливе і має тривати 20-40 секунд; На поверхнях вірус виживає три години; В Україні наразі немає причин пропускати відвідування шкіл чи садків через коронавірус.

Скалецька окремо наголосила, що у випадку з першим хворим на коронавірус все відбулося згідно з названими алгоритмами: чоловік мінімізував контакти і одразу звернувся по допомогу.

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