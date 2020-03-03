Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скалецька розповіла, що робити у разі підозри на захворювання коронавірусом

Вівторок, 3 березня 2020, 17:44
Скалецька розповіла, що робити у разі підозри на захворювання коронавірусом

Голова Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька відповіла на поширені питання щодо захисту від коронавірусу.

Джерело: Скалецька у Facebook

Пряма мова Скалецької:  "Отже, без паніки. Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен з нас має дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами".

Деталі: Очільниця МОЗ дала відповіді на поширені питання щодо коронавірусу і розказала, що робити, якщо є підозра на хворобу:

  1. Якщо з’явилися симптоми ГРЗ – потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря. Йому потрібно повідомити, чи перебували в країнах з вірусом, чи контактували з особами, які були в таких країнах;
  2. Додому потрібно викликати швидку – бригади медичної допомоги готові реагувати на такі випадки;
  3. Скалецька каже, що маску просто так одягати не потрібно. Вона допоможе лише тоді, коли людина вже має симптоми ГРЗ;
  4. Безпечна дистанція між хворим на коронавірус – два метри;
  5. Миття рук, наголошує міністр, важливе і має тривати 20-40 секунд;
  6. На поверхнях вірус виживає три години;
  7. В Україні наразі немає причин пропускати відвідування шкіл чи садків через коронавірус.

Скалецька окремо наголосила, що у випадку з першим хворим на коронавірус все відбулося згідно з названими алгоритмами: чоловік мінімізував контакти і одразу звернувся по допомогу.

Читайте також: 

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

Передісторія

  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти, і що маска не врятує.
  • Також стало відомо, що симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень.
  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Скалецькакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Скалецька
Зеленський зізнався, що це він відправив Скалецьку в обсервацію
Термін обсервації в Нових Санжарах закінчується – евакуйовані вже на валізах
Президент подякував Скалецькій за сміливість у Нових Санжарах, але цього мало
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: