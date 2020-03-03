Скалецька розповіла, що робити у разі підозри на захворювання коронавірусом
Голова Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька відповіла на поширені питання щодо захисту від коронавірусу.
Джерело: Скалецька у Facebook
Пряма мова Скалецької: "Отже, без паніки. Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен з нас має дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами".
Деталі: Очільниця МОЗ дала відповіді на поширені питання щодо коронавірусу і розказала, що робити, якщо є підозра на хворобу:
- Якщо з’явилися симптоми ГРЗ – потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря. Йому потрібно повідомити, чи перебували в країнах з вірусом, чи контактували з особами, які були в таких країнах;
- Додому потрібно викликати швидку – бригади медичної допомоги готові реагувати на такі випадки;
- Скалецька каже, що маску просто так одягати не потрібно. Вона допоможе лише тоді, коли людина вже має симптоми ГРЗ;
- Безпечна дистанція між хворим на коронавірус – два метри;
- Миття рук, наголошує міністр, важливе і має тривати 20-40 секунд;
- На поверхнях вірус виживає три години;
- В Україні наразі немає причин пропускати відвідування шкіл чи садків через коронавірус.
Скалецька окремо наголосила, що у випадку з першим хворим на коронавірус все відбулося згідно з названими алгоритмами: чоловік мінімізував контакти і одразу звернувся по допомогу.
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Передісторія:
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.
- Також стало відомо, що симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень.
- На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.