Скалецька розповіла, що робити у разі підозри на захворювання коронавірусом

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Вівторок, 3 березня 2020, 18:44

Голова Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька відповіла на поширені питання щодо захисту від коронавірусу.

Джерело: Скалецька у Facebook

Пряма мова Скалецької:  "Отже, без паніки. Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен з нас має дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами".

Деталі: Очільниця МОЗ дала відповіді на поширені питання щодо коронавірусу і розказала, що робити, якщо є підозра на хворобу:

  1. Якщо з’явилися симптоми ГРЗ – потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря. Йому потрібно повідомити, чи перебували в країнах з вірусом, чи контактували з особами, які були в таких країнах;
  2. Додому потрібно викликати швидку – бригади медичної допомоги готові реагувати на такі випадки;
  3. Скалецька каже, що маску просто так одягати не потрібно. Вона допоможе лише тоді, коли людина вже має симптоми ГРЗ;
  4. Безпечна дистанція між хворим на коронавірус – два метри;
  5. Миття рук, наголошує міністр, важливе і має тривати 20-40 секунд;
  6. На поверхнях вірус виживає три години;
  7. В Україні наразі немає причин пропускати відвідування шкіл чи садків через коронавірус.

Скалецька окремо наголосила, що у випадку з першим хворим на коронавірус все відбулося згідно з названими алгоритмами: чоловік мінімізував контакти і одразу звернувся по допомогу.

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Передісторія

  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.
  • Також стало відомо, що симптоми коронавірусу в українця, який подорожував Італією, з’явилися за тиждень.
  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19 почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

Українська правда
Теми: Скалецька коронавірус


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