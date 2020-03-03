Фігуранта справи Гандзюк Павловського не випустили з-під варти

Печерський суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського — підозрюваного у створенні злочинної організації на Херсонщині та незаконному зберіганні зброї.

Джерело: Hromadske

Деталі: Адвокат просив обрати Павловському домашній арешт. Сам Павловський нічого не говорив, посилаючись на погане самопочуття.

Вдень його госпіталізували з будівлі суду, але лікар зазначив, що його стан дозволяє брати участь у засіданні.

Що передувало: 21 січня Печерський райсуд Києва відправив Павловського під арешт на півтора місяці. 20 січня, правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керуванні злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

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