Фігуранта справи Гандзюк Павловського не випустили з-під варти

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Вівторок, 3 березня 2020, 21:09
Мар'яна П'єцух

Печерський суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського — підозрюваного у створенні злочинної організації на Херсонщині та незаконному зберіганні зброї.

Джерело: Hromadske

Деталі: Адвокат просив обрати Павловському домашній арешт. Сам Павловський нічого не говорив, посилаючись на погане самопочуття.

Вдень його госпіталізували з будівлі суду, але лікар зазначив, що його стан дозволяє брати участь у засіданні.

Що передувало: 21 січня Печерський райсуд Києва відправив Павловського під арешт на півтора місяці. 20 січня, правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керуванні злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Передісторія: 

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський на прізвисько "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".

Теми: напад на Гандзюк суд


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