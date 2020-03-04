Дві фракції проти, дві утримались: як голосували за Шмигаля

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Середа, 4 березня 2020, 18:43

Фракції "Опозиційної платформи – За життя" та "Європейської солідарності" проголосували проти призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром, "Батьківщина" і "Голос" – утримались.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Призначання Шмигаля підтримали 242 нардепи від "Слуги народу" (ще один утримався), 18 представників депутатської групи "За майбутнє" (2 не голосували),  17 представників депутатської групи "Довіра" та 14 – позафракційних (4 утримались, 1 не голосував).

Проти проголосували 35 членів "ОПЗЖ" (3 не голосували), 24 члени "ЄС" (1 не голосував). Утримались 20 нардепів від "Батьківщини" (1 не голосував) та 19 – від "Голосу" (1 не голосував).  

 

Що було раніше: 4 березня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль

Довідково: 44-річний Денис Шмигаль – корінний львів'янин. Він закінчив Львівську політехніку за спеціальністю менеджмент машинобудування, інженер-економіст. Кандидат економічних наук. Шмигаль вільно володіє англійською та польською мовами.

З початку 2000-их по 2009 рік працював на керівних посадах на підприємствах Львова. По тому перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації. 

На дострокових виборах до Верховної Ради в 2014 році невдало балотувався як кандидат-самовисуванець. Того ж року став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського Шмигаль був одним із претендентів на посаду голови Львівської ОДА.

Передісторія: 

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Ірина Балачук, УП
Теми: Шмигаль Верховна Рада прем'єр


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