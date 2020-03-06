Міністерство охорони здоров’я запевняє, що для народних депутатів, які спілкувалися із нардепом Олегом Волошиним немає жодних ризиків.

Джерело: Укрінформ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Пряма мова представника МОЗ: "Він (Волошин — ред.) знаходиться не в лікарні, це (самоізоляція) його добровільне і правильне рішення. По медичних показниках він не потребував іншого. Зараз немає ніяких ризиків для депутатів, які спілкувалися з цим депутатом.

Згідно з протоколами, госпіталізують тих, хто має симптоми ГРВІ і у кого не підтвердилися результати ГРВІ (тести на грип типу А та В – ред.)".

Що було раніше:

Наприкінці лютого депутат від ОПЗЖ Олег Волошин відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

На поточному тижні Волошин був присутній на засіданнях Верховної Ради, де 4 та 5 березня розглядалися питання зміни складу уряду та відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Сам Волошин заявив, що за результатами експрес-тестів по всіх вірусів він "абсолютно здоровий", але побуде вдома.