Штаб ООС повідомив про ще одного пораненого за день

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П'ятниця, 6 березня 2020, 19:15

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Пресслужба штабу Операції об’єднаних сил

Деталі: Повідомляється, що українські позиції обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ще один у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В штабі нагадали, що внаслідок підриву БМП один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження.

Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.

Що цьому передувало:

  • Вдень в штабі повідомили, що на Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Українська правда
Теми: ООС Донбас


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