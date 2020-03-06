Штаб ООС повідомив про ще одного пораненого за день

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Пресслужба штабу Операції об’єднаних сил

Деталі: Повідомляється, що українські позиції обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ще один у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В штабі нагадали, що внаслідок підриву БМП один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження.

Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.

Що цьому передувало: