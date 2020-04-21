Головні новини понеділка і ночі: області без даних, падіння цін на нафту

Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах, ціни на нафту різко обвалились — актуальні новини 20 квітня.

Про COVID-19 в Україні

Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу. Очільник МОЗ зазначив, що за попередню добу в Україні проведено лише 1988 тестувань на COVID-19 — така низька кількість зумовлена тим, що з відповідними симптомами звернулося менше людей.

В Україні зафіксовано 5710 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 261. Внаслідок ускладнень померла 151 особа, 359 пацієнтів одужали.

Про антидиверсійну операцію

У МВС створена спеціальна група з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Про нафту

Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп вважає, що низькі ціни на нафту дозволяють Штатам заповнити стратегічні сховища. Закачати планується 75 мільйонів барелів.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

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