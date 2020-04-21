Главные новости понедельника и ночи: области без данных, падение цен на нефть

Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах, цены на нефть резко обвалились — актуальные новости 20 апреля.

О COVID-19 в Украине

Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки. Глава Минздрава отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на COVID-19 — такое низкое количество обусловлено ​​тем, что с соответствующими симптомами обратилось меньше людей.

В Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 261. В результате осложнений умер 151 человек, 359 пациентов выздоровели.

Об антидиверсионной операции

В МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

О нефти

Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до "нуля" долларов, а затем обрушилась до "минус" 37 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть позволяют Штатам заполнить стратегические хранилища. Закачать планируется 75 миллионов баррелей.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что Украина может хранить нефть в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и в емкостях тех заводов, которые уже не работают.

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