Новини 24 квітня: Саакашвілі та "слуги", відносини з Грузією

Саакашвілі не вдалося переконати "слуг", Грузія пригрозила відкликати посла з України у разі призначення Саакашвілі — актуальні новини 24 квітня.

Про Саакашвілі

Вранці Міхеіл Саакашвілі приїхав на зустріч з депутатами "Слуги народу", де мав намір обговорити своє можливе призначення віце-прем'єром.

Експрезидент Грузії заявив, що не бачить перешкод для своєї роботи в уряді разом з очільником МВС Арсеном Аваковим — у грудні 2015 року між ними трапилася перепалка.

Саакашвілі не вдалося переконати більшість "слуг" проголосувати за призначення його віцепрем’єром — тепер йому доведеться шукати голоси в інших фракціях.

Водночас Саакашвілі каже, що впевнений у підтримці Зеленського і буде готуватися до голосування за його кандидатуру на пост віцепрем'єра з реформ 30 квітня.

Про Грузію

Голова владної фракції в Грузії припустив, що дипломатичні відносини з Україною ускладняться, якщо Саакашвілі призначать віцепрем’єром українського уряду.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пригрозив щонайменше відкликати посла з України у разі призначення грузинського експрезидента віцепрем'єром — Саакашвілі засуджений в Грузії за тяжкою статтею та перебуває в розшуку.

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