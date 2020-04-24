Новости 24 апреля: Саакашвили и "слуги", отношения с Грузией

Саакашвили не удалось убедить "слуг", Грузия пригрозила отозвать посла из Украины в случае назначения Саакашвили — актуальные новости 24 апреля.

О Саакашвили

Утром Михеил Саакашвили приехал на встречу с депутатами "Слуги народа", где намерен был обсудить свое возможное назначение вице-премьером.

Экс-президент Грузии заявил, что не видит препятствий для своей работы в правительстве вместе с главой МВД Арсеном Аваковым — в декабре 2015 года между ними случилась перепалка.

Саакашвили не удалось убедить большинство "слуг" проголосовать за назначение его вицепремьером — теперь ему придется искать голоса в других фракциях.

Вместе с тем Саакашвили говорит, что уверен в поддержке Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам 30 апреля.

О Грузии

Глава правящей фракции в Грузии предположил, что дипломатические отношения с Украиной осложнятся, если Саакашвили назначат вице-премьером украинского правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил как минимум отозвать посла из Украины в случае назначения грузинского экс-президента вице-премьером — Саакашвили осужден в Грузии по тяжелой статье и находится в розыске.

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