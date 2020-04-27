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Активисты недовольны финалом расследования убийства Гандзюк: требуют объяснений Зеленского

Понедельник, 27 апреля 2020, 17:06
Активисты недовольны финалом расследования убийства Гандзюк: требуют объяснений Зеленского

Активисты "Хто замовив Катю Гандзюк" считают, что офис генпрокурора "слил" дело о расследовании убийства активистки, по их мнению, заказчик преступления Владислав Мангер договорился с прокуратурой на высшем уровне.

Источник: Facebook-страница "Хто замовив Катю Гандзюк"

Дословно: "Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили.

Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом ... Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати.

Будем требовать у президента объяснений".

Детали: Активисты сообщили, что устроят акцию в 19.00 у Офиса президента.

По их мнению, виновным удалось договориться с генпрокурором Венедиктовой о "сливе" дела.

В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования, потому что:

  • До конца расследование еще три месяца. Следственные действия и негласные следственные действия - незавершены. Не закончили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими и ходатайства по которым были удовлетворены.
  • Передать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты одного из заказчиков убийства - Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор;
  • ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера;
  • Организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием;
  • Павловский также не дал никаких показаний.

Активисты считают, что Мангер заплатил Левину и его родным за молчание.

Также они утверждают, что Мангер договорился с ОГП на самом высоком уровне: "Иначе трудно объяснить зачем следствию пренебрегать 3-мя месяцами, оставшимися для сбора доказательств и обрывать следственные действия".

Кроме того, активистов не устраивает то, что до сих пор нет ходатайства в суд об отстранении Мангера от должности, ведь однажды "он не пришел в суд, а затем показывал справку из больницы, которая подчиняется областной власти, представителем которой он собственно есть".

Также нет подозрения правоохранителю, который сказал Левину бежать из страны. Это дело в ГБР.

Во время брифинга не звучало информации о причастности или не причастности к преступлению бывшего главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и экс-заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкубийствоВенедиктоваОфис генпрокурораЗеленский
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