Силовики по черзі: Венедіктова покликала до себе головного митника і керівника ДБР

6476 переглядів
П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:02

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зібрала у своєму офісі керівників ДБР, митної фіскальної та податкової служб, щоб обговорити чому до бюджету недонадходять кошти з митниці. 

Джерело: пресслужба офісу генпрокурора

Дослівно: "Венедіктова разом із заступниками проводять нараду із головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександром Соколовим, в.о. голови Державної фіскальної служби Сергієм Солодченком та заступником голови Державної податкової служби Дмитром Венцковським". 

Деталі: Нарада присвячена протидії злочинності у сфері справляння митних платежів. 

Учасники також мають обговорити причини недонадходження до бюджету від діяльності митних органів.

Що було раніше: У кінці березня вона зустрічалася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та групою народних депутатів.

До того генпрокурор проводила нараду з керівником Спеціалізованої прокуратури Назаром Холодницьким і директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Передісторія: 

  • 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
  • 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.
  • Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов.

Українська правда
Теми: Венедіктова Офіс генпрокурора Держмитниця ДБР податки


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Венедіктова визначилася зі ще одним заступником 2 квітня 2020, 09:11
Венедіктовій наймали американських лобістів 1 квітня 2020, 15:42
Нездійснений американський вояж Венедіктової 1 квітня 2020, 12:00
Усі новини
Головні новини
3 квітня. No time to die: світова рецесія економіки, страх другої хвилі в Китаї, у Росії забороняють продаж алкоголю
Плівки з братом Єрмака: Лерос прийшов на допит в ДБР
В Україні 942 людини захворіли на COVID-19, з них 23 померли
Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради та пропаганді проти неї
Усі новини
пояснює Супрун

Як безпечно передати продукти близьким

Фотопроект

12 неймовірних фото дикої природи