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Силовики по черзі: Венедіктова покликала до себе головного митника і керівника ДБР

П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:02
Силовики по черзі: Венедіктова покликала до себе головного митника і керівника ДБР

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зібрала у своєму офісі керівників ДБР, митної фіскальної та податкової служб, щоб обговорити чому до бюджету недонадходять кошти з митниці. 

Джерело: пресслужба офісу генпрокурора

Дослівно: "Венедіктова разом із заступниками проводять нараду із головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександром Соколовим, в.о. голови Державної фіскальної служби Сергієм Солодченком та заступником голови Державної податкової служби Дмитром Венцковським". 

Деталі: Нарада присвячена протидії злочинності у сфері справляння митних платежів. 

Учасники також мають обговорити причини недонадходження до бюджету від діяльності митних органів.

Що було раніше: У кінці березня вона зустрічалася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та групою народних депутатів.

До того генпрокурор проводила нараду з керівником Спеціалізованої прокуратури Назаром Холодницьким і директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Передісторія: 

  • 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
  • 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.
  • Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораДержмитницяДБРподатки
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