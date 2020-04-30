На средства народного депутата Ильи Киви наложили арест для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк в деле о защите чести и достоинства.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая от имени отца активистки подала иск к Киве о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк

Дословно: "Арестованы счета И. Киви по делу Екатерины Гандзюк".

Детали: В "Миллер" напомнили, что Кива безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции. 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева по иску отца активистки обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк.

Также суд постановил взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,6 гривны.

22 апреля на исполнение решения суда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС в Киеве принял постановление о наложении ареста на денежные средства Киви для обеспечения уплаты судебного сбора.

В "Миллер" объяснили, что если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет ложь о Гандзюк, то его могут оштрафовать, а затем и открыть уголовное производство.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория: