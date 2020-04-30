Дело Гандзюк: на счета Киви наложили арест

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Четверг, 30 апреля 2020, 09:58

На средства народного депутата Ильи Киви наложили арест для обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк в деле о защите чести и достоинства.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая от имени отца активистки подала иск к Киве о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк

Дословно: "Арестованы счета И. Киви по делу Екатерины Гандзюк".

Детали: В "Миллер" напомнили, что Кива безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции. 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева по иску отца активистки обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк.

Также суд постановил взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,6 гривны.

22 апреля на исполнение решения суда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС в Киеве принял постановление о наложении ареста на денежные средства Киви для обеспечения уплаты судебного сбора.

В "Миллер" объяснили, что если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет ложь о Гандзюк, то его могут оштрафовать, а затем и открыть уголовное производство.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.
  • 30 марта суд продлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. 

Украинская правда
Темы: суд Верховная Рада нападение на Гандзюк


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