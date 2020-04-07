Венедіктова: Президент під час призначення поставив одне завдання

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Вівторок, 7 квітня 2020, 11:01

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що про посаду генпрокурора з президентом Володимиром Зеленським не говорила, її кандидатура з’явилась в останні дні і, можливо, з подачі ЗМІ, і що президент поставив їй лиш одне завдання.  

Джерело: інтерв’ю Венедіктової "Українській правді"

Пряма мова: "Ми це (призначення, – УП.) з ним (президентом, – УП.) не обговорювали, я не питала, чому я. 

Я думаю, що питання моєї кандидатури виникло в останні дні. І навіть, можливо, воно було спровоковано ЗМІ. От у мене таке відчуття.

Скажу абсолютно відверто: задачі жодні не ставилися. Фраза, з якою я пішла в ДБР, була та ж сама фраза, з якою я пішла в Офіс генерального прокурора: "Наведи порядок". Все. Це єдине, що проговорювалося".  

Деталі: Венедіктова відзначила, що стати генпрокурором їй запропонував Зеленський, а погодилася вона, бо це "дійсно відповідальна дуже посада", а її "професійний шлях – це шлях, пов'язаний з приватним правом і зі сферою приватно-господарською, арбітражні інституції". 

Водночас генпрокурорка заперечує, що її призначили, щоб посадити нардепа Петра Порошенка.  

За її словами, коли президент підписував подання, і коли вони з ним говорили про можливість призначення генпрокурором, то "взагалі жодних умов не стояло і прізвище Порошенка не звучало".

Венедіктова вважає, що "вся ця суматоха навколо підозр (Порошенку, – УП.), справ і так далі, штучно утворена", бо "нічого кращого до привертання уваги… розвороту певних речей в сторону політики, ніж якесь кримінальне провадження, ще ніхто не придумав". 

Вона вважає, що "мускули всі політичні люди набирали через "політичні переслідування", бо "це найзручніший і найпростіший механізм". 

Венедіктова підкреслила, що вона "правоохоронець в душі", тому їй "дуже гармонійно на цьому місці", тому "жодних політичних заяв і хайпів на кримінальних провадженнях" робити не збирається.

За словами генпрокурорки, вона "чітко знає свої межі…коридор, в якому можу працювати" – вони визначені законом про прокуратуру, КПК і Кримінальним кодексом, тому "більше нічого бути не може".

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Передісторія: 

  • 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
  • 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.
  • Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов.

Українська правда
Теми: Венедіктова Зеленський Офіс генпрокурора Порошенко


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