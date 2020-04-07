Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура перевірить київський СІЗО через скаргу Денісової

Вівторок, 7 квітня 2020, 22:36
Прокуратура перевірить київський СІЗО через скаргу Денісової

Прокуратура міста Києва ініціювала проведення службового розслідування через порушення службовими особами Київського слідчого ізолятора правил карантину.

Джерело: прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Пряма мова Максимець: "Тиждень тому за участі представника прокуратури, київської міської медичної служби та адміністрації СІЗО була проведена екстрена нарада щодо готовності установи реагувати на сьогоднішні виклики, пов’язані з коронавірусом.

За інформацією СІЗО, в установі в наявності близько 4 тис медичних масок, якими забезпечуються як персонал, так і ув’язнені, і в обов’язковому порядку ті, що беруть участь у судових засіданнях".

Деталі: Під час службового розслідування буде перевірено стан дотримання цих та інших протиепідемічних заходів у Київському СІЗО.

Максимець розповіла, що протиепідемічними заходами передбачено щоденна дезинфекція та наскрізне провітрювання житлових та господарських приміщень СІЗО, температурний скринінг персоналу та ув’язнених, тощо.

Передісторія: Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова перевірила "Київський слідчий ізолятор" і виявила купу порушень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СІЗОкоронавірусепідеміяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
СІЗО
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: