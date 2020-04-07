Прокуратура перевірить київський СІЗО через скаргу Денісової

Прокуратура міста Києва ініціювала проведення службового розслідування через порушення службовими особами Київського слідчого ізолятора правил карантину.

Джерело: прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Пряма мова Максимець: "Тиждень тому за участі представника прокуратури, київської міської медичної служби та адміністрації СІЗО була проведена екстрена нарада щодо готовності установи реагувати на сьогоднішні виклики, пов’язані з коронавірусом.

За інформацією СІЗО, в установі в наявності близько 4 тис медичних масок, якими забезпечуються як персонал, так і ув’язнені, і в обов’язковому порядку ті, що беруть участь у судових засіданнях".

Деталі: Під час службового розслідування буде перевірено стан дотримання цих та інших протиепідемічних заходів у Київському СІЗО.

Максимець розповіла, що протиепідемічними заходами передбачено щоденна дезинфекція та наскрізне провітрювання житлових та господарських приміщень СІЗО, температурний скринінг персоналу та ув’язнених, тощо.

Передісторія: Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова перевірила "Київський слідчий ізолятор" і виявила купу порушень.