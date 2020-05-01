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У Росії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

П'ятниця, 1 травня 2020, 03:45
У Росії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

У Росії діагностовано 106 498 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 3:00 1 травня в РФ діагностовано 106 498 випадків хвороби, 11 619 людей вже одужали, 1073 померли.

За останню добу в Росії на коронавірус захворіло понад 7000 осіб. 

Що було раніше: У Міністерстві оборони Росії повідомили, що виявили коронавірусну інфекцію у 960 військовослужбовців.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 298 631 випадків захворювання 1 037 905 осіб одужала та 233 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: Росіякоронавірус
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