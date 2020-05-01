У Росії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

У Росії діагностовано 106 498 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 3:00 1 травня в РФ діагностовано 106 498 випадків хвороби, 11 619 людей вже одужали, 1073 померли.

За останню добу в Росії на коронавірус захворіло понад 7000 осіб.

Що було раніше: У Міністерстві оборони Росії повідомили, що виявили коронавірусну інфекцію у 960 військовослужбовців.

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