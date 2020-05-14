Головні новини середи і ночі: "антиколомойський" закон, Кличко та метро

Рада підтримала в цілому "антиколомойський" законопроєкт про банки, Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня — актуальні новини 13 травня.

Про "антиколомойський закон"

Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт, який унеможливлює повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам — "за" проголосували 270 депутатів.

Перед голосуванням у Раду прийшов президент Володимир Зеленський і закликав нардепів підтримати закон у другому читанні.

Про метро

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Також Кличко заявив, що роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі в Києві планують відновити після 22 травня.

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