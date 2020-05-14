Главные новости среды и ночи: "антиколомойский" закон, Кличко и метро

Рада поддержала в целом "антиколомойский" законопроект о банках, Кличко просит Кабмин открыть метро с 25 мая — актуальные новости 13 мая.

Об "антиколомойском законе"

Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам — "за" проголосовали 270 депутатов.

Перед голосованием в Раду нагрянул президент Владимир Зеленский и призвал нардепов поддержать закон во втором чтении.

О метро

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Также Кличко заявил, что работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют возобновить после 22 мая.

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