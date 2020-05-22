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Головні новини четверга і ночі: День вишиванки, послаблення у Києві

П'ятниця, 22 травня 2020, 08:00

Зеленські привітали з днем вишиванки та подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо, із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро — актуальні новини 21 травня.

Про День вишиванки

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді привітали українців всього світу з Днем вишиванки, виклавши фото в ошатних сорочках українського бренду.

Пізніше бренд ETNODIM захейтили через те, що вони виклали на свою офіційну сторінку у Facebook фото Зеленського з дружиною у їх вишиванках.

А ще Google створив яскравий дудл до Дня вишиванки.

Про столичні послаблення

У Києві з 23 травня повноцінно запрацює наземний транспорт, а з 25 травня відновить роботу метрополітен.

Також у столиці з 1 червня відновиться робота дитячих садочків, навчання у випускників у школах та вишах, функціонування спортзалів.

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Про інші важливі новини

У Харкові виявили завізний випадок малярії: захворів студент.

Зеленський підписав так званий "антиколомойський" закон про банки.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила, що проти неї готують інформаційну атаку.

Ексміністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві людини, вніс 2,1 мільйона гривень застави і тепер може вийти з СІЗО.

В Україні зафіксовано 19 706 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 476. Внаслідок ускладнень померли 579 осіб, 6227 пацієнтів одужали.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

В уряді назвали причини для визнання регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією, після чого їм можна запроваджувати послаблення протиепідемічних заходів.

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців. 

Українська правда

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