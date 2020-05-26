Справа Шеремета: Кузьменко продовжили арешт на два місяці

Підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Джерело: трансляція засідання суду, "Укрінформ"

Деталі: Суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив арешт до 24 липня.

Окрім того, раніше суд відмовив у відводі Писанця від розгляду клопотання прокуратури, про що просив захист Кузьменко.

Сьогодні ж аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного – Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня.

Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, також підозрюваній у справі Шеремета.

Що було раніше: 21 травня усім трьом підозрюваним у вбивстві змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

А вже 22 травня поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

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