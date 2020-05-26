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Справа Шеремета: Кузьменко продовжили арешт на два місяці

Вівторок, 26 травня 2020, 03:04

Підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Джерело: трансляція засідання суду, "Укрінформ"

Деталі: Суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив арешт до 24 липня. 

Окрім того, раніше суд відмовив у відводі Писанця від розгляду клопотання прокуратури, про що просив захист Кузьменко. 

Сьогодні ж аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного – Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня. 

Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, також підозрюваній у справі Шеремета.

Що було раніше: 21 травня усім трьом підозрюваним у вбивстві змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

А вже 22 травня поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Cлідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку також фігурував як організатор.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Українська правда
Теми: Справа Шереметасуд


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