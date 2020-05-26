Справа Шеремета: Кузьменко продовжили арешт на два місяці
Підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Джерело: трансляція засідання суду, "Укрінформ"
Деталі: Суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив арешт до 24 липня.
Окрім того, раніше суд відмовив у відводі Писанця від розгляду клопотання прокуратури, про що просив захист Кузьменко.
Аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного – Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня.
Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, також підозрюваній у справі Шеремета.
Що було раніше: 21 травня усім трьом підозрюваним у вбивстві змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".
А вже 22 травня поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.
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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Cлідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який спочатку також фігурував як організатор.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.