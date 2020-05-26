Все разделы
Укр / Рус

Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца

Вторник, 26 мая 2020, 03:04

Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Источник: трансляция заседания суда, "Укринформ"

Детали: Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест до 24 июля.

Кроме того, ранее суд отказал в отводе Писанца от рассмотрения ходатайства прокуратуры, о чем просила защита Кузьменко.

Сегодня же аналогичное решение суд принял по другому подозреваемому – Андрею Антоненко. Под стражей его будут держать до 23 июля.

Также Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле Шеремета.

Что было ранее: 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала также фигурировал как организатор.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ВОЗ ожидают новый пик коронавируса в любую минуту

Дело Шеремета: Суд продлил арест подозреваемого Антоненко еще на 2 месяца

фотоИзнасилование в отделении: стали известны имена подозреваемых полицейских

В Днепре возобновило работу метро

Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко

Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Все главные новости...
Дело Шеремета
Дело Шеремета: Дугарь назначили залог в 168 тысяч и электронный браслет
Дело Шеремета: под Офисом Зеленского требовали освободить подозреваемых
Дело Шеремета: Суд продлил арест подозреваемого Антоненко еще на 2 месяца
Последние новости
03:04
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца
02:19
В Бразилии дневная смертность от коронавируса больше, чем в США
01:35
В Херсонской области коронавирусом болеют 26 человек
01:01
На Буковине впервые за несколько дней обнаружили менее 20 случаев COVID-19
00:19
ФотоПричиной пожара в Александровской больнице стал поджог – главврач
23:56
В Минздраве насчитали более 4 тысяч зараженных COVID-19 медиков
23:38
Дело Шеремета: Дугарь назначили залог в 168 тысяч и электронный браслет
23:29
документРазговор Порошенко с Байденом: ГБР открыло дело из-за прослушки
23:11
Степанов уверяет, что 71 тысяча "скандальных" защитных костюмов уже развозятся в больницы
22:39
Новости экономики: раздел министерства, убытки предприятий, "Центрэнерго"
Все новости...