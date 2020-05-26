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Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца

Вторник, 26 мая 2020, 03:04
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца

Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Источник: трансляция заседания суда, "Укринформ"

Детали: Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест до 24 июля.

Кроме того, ранее суд отказал в отводе Писанца от рассмотрения ходатайства прокуратуры, о чем просила защита Кузьменко.

Аналогичное решение суд принял по другому подозреваемому – Андрею Антоненко. Под стражей его будут держать до 23 июля.

Также Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле Шеремета.

Что было ранее: 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала также фигурировал как организатор.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасуд
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