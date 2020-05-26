Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест на 2 месяца

Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Источник: трансляция заседания суда, "Укринформ"

Детали: Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест до 24 июля.

Кроме того, ранее суд отказал в отводе Писанца от рассмотрения ходатайства прокуратуры, о чем просила защита Кузьменко.

Аналогичное решение суд принял по другому подозреваемому – Андрею Антоненко. Под стражей его будут держать до 23 июля.

Также Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле Шеремета.

Что было ранее: 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

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