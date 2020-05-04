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Прикордонники не дали вивезти майже 200 тисяч захисних рукавичок

Понеділок, 4 травня 2020, 02:30

Прикордонники запобігли вивезенню до Польщі 190 тисяч поліетиленових рукавиць через пункт пропуску "Ягодин".

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби

Деталі: Зазначається, що вказані товари підпадають під заборону експорту. 

Рукавиці намагались двічі переправити через кордон. 

 
Фото: ДПСУ

У першому випадку 150 тисяч рукавиць намагались провезти у вантажівці польської реєстрації. У документах вказувалось, що через кордону вона слідує "пуста". Ще 40 тисяч рукавиць виявили серед вантажу "дерев’яні палети". 

 
Фото: ДПСУ

Митники вилучили увесь товар на суму майже 26 тисяч гривень. 

Нагадаємо:

  • Від 11 березня в Україні діє заборона на вивезення товарів протиепідемічного захисту.
  • Раніше силовики викрили схему мінімізації податкових зобов’язань при продажі медичних масок за кордон іноземному підприємству.

Українська правда
Теми: Прикордонна службамитницякарантин


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