Прикордонники не дали вивезти майже 200 тисяч захисних рукавичок
Понеділок, 4 травня 2020, 02:30
Прикордонники запобігли вивезенню до Польщі 190 тисяч поліетиленових рукавиць через пункт пропуску "Ягодин".
Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби
Деталі: Зазначається, що вказані товари підпадають під заборону експорту.
Рукавиці намагались двічі переправити через кордон.
У першому випадку 150 тисяч рукавиць намагались провезти у вантажівці польської реєстрації. У документах вказувалось, що через кордону вона слідує "пуста". Ще 40 тисяч рукавиць виявили серед вантажу "дерев’яні палети".
Митники вилучили увесь товар на суму майже 26 тисяч гривень.
Нагадаємо:
- Від 11 березня в Україні діє заборона на вивезення товарів протиепідемічного захисту.
- Раніше силовики викрили схему мінімізації податкових зобов’язань при продажі медичних масок за кордон іноземному підприємству.
Українська правда