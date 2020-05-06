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У Києві протестують лікарі "швидкої"

Середа, 6 травня 2020, 20:42
У Києві протестують лікарі швидкої

Медики столичної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на акцію протесту через зниження заробітних плату зв’язку з впровадженням 2-го етапу медреформи.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова лікаря Віталія Черкашина: "Акція співробітників лікарні швидкої допомоги пов'язана з тими зарплатами, які ми отримали. Пов'язана з тим ставленням у ЗМІ, і з боку тих представників уряду, які вважають, що нам дійсно платять дуже багато".

Деталі: Проблема із заробітними платами у лікарів виникла після впровадження другого етапу медреформи від 1 квітня.

За словами Черкашина, доплати, які отримували медики раніше врізали. Наразі, лікарі отримали зарплату на 40-50% менше, ніж було раніше.

Лікар також пояснив, що більшість працівників закладу також мали б прийти на акцію, однак вони вірять в обіцянку президента виправити реформу. 

Медики відзначили, що заробітні плати в розмірі 20-50 тисяч гривень міф і наразі вони отримують мінімальну оплату.

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Передісторія:

  • У лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що збере колегію із видатних спеціалістів медицини, аби вони проаналізували медичну реформу.
  • Президент Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря запропонувати шляхи вирішення проблем, що виникли в результаті запровадження другого етапу медичної реформи.
  • Другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: медицинареформиМОЗКиїв
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