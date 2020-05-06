У Києві протестують лікарі "швидкої"
Медики столичної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на акцію протесту через зниження заробітних плату зв’язку з впровадженням 2-го етапу медреформи.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова лікаря Віталія Черкашина: "Акція співробітників лікарні швидкої допомоги пов'язана з тими зарплатами, які ми отримали. Пов'язана з тим ставленням у ЗМІ, і з боку тих представників уряду, які вважають, що нам дійсно платять дуже багато".
Деталі: Проблема із заробітними платами у лікарів виникла після впровадження другого етапу медреформи від 1 квітня.
За словами Черкашина, доплати, які отримували медики раніше врізали. Наразі, лікарі отримали зарплату на 40-50% менше, ніж було раніше.
Лікар також пояснив, що більшість працівників закладу також мали б прийти на акцію, однак вони вірять в обіцянку президента виправити реформу.
Медики відзначили, що заробітні плати в розмірі 20-50 тисяч гривень міф і наразі вони отримують мінімальну оплату.
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Передісторія:
- У лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що збере колегію із видатних спеціалістів медицини, аби вони проаналізували медичну реформу.
- Президент Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря запропонувати шляхи вирішення проблем, що виникли в результаті запровадження другого етапу медичної реформи.
- Другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу.