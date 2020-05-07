Новини 7 травня: масове тестування, нова програма МВФ

Рада ухвалила обов’язкове масове тестування на COVID-19, МВФ змінив програму кредитування для України — актуальні новини 7 травня.

Про тестування

Рада підтримала обов’язкове масове тестування населення і медиків на коронавірус.

Медпрацівників, які загинули від COVID-19, парламент прирівняв до військових, смерть яких настала на службі.

Про МВФ

Україна і Міжнародний валютний фонд змінили раніше погоджену трирічну програму розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

В Україні зафіксовано 13 691 випадок захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 507. Внаслідок ускладнень померли 340 осіб, 2396 пацієнтів одужали.

У Карпатах випало 15 см снігу — на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С.

Наступне позачергове засідання Ради має відбутися 13 травня — тоді ж депутати планують розглянути в другому читанні "антиколомойський" законопроект.

У Дніпрі від 63-річної жінки на COVID-19 заразилися 35 людей — її стан тяжкий, усі інфіковані перебувають під наглядом медиків.