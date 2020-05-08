Болгарія зніме заборону на туристичні поїздки по країні з 13 травня
Болгарія з 13 травня зніме заборону на туристичні поїздки по країні і почне відкривати готелі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію Nova.
Про скасування заборони оголосила міністр туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова.
"З 13 травня, зі скасуванням надзвичайного стану, мій наказ, який забороняє поїздки з метою туризму, також буде скасовано. З огляду на те, що ми надали можливість ресторанам і закладам, у яких є відкриті тераси і зони, працювати", - сказала вона.
За словами Ангелкової, всі місця для розміщення людей - гостьові будинки та невеликі готелі, теж зможуть працювати відповідно до визначених вимог.
У цьому році Болгарія зробить наголос на внутрішньому туризмі, щоб допомогти сектору подолати наслідки пандемії коронавірусу, підкреслила міністр.
Раніше Ангелкова заявляла, що уряд Болгарії розраховує розпочати активний туристичний сезон з 1 липня.
Туризм генерує 12% ВВП Болгарії, у цій сфері зайняті 11% працездатного населення.