Новини 10 червня: підозра Порошенку, штраф Зеленському

Порошенку у ДБР вручили підозру, Зеленський і Ко отримали адмінпротоколи за каву у Хмельницькому — актуальні новини 10 червня.

Про підозру Порошенку

Нардепи "Європейської солідарності" зібралися зранку біля будівлі ДБР з виставкою карикатур на політиків та посадовців.

П'ятому президенту Петру Порошенку у ДБР вручили підозру, але його адвокат заперечив це і заявив, що він покинув приміщення. Пізніше ДБР оприлюднило відео того, як Порошенку вдалося ухилитися від вручення підозри.

ДБР вважає, що експрезидент схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки, хоча раніше слідство в цій справі хотіло оголосити п’ятому президенту підозру у захопленні влади.

Офіс Венедіктової вирішує питання про взяття під варту Порошенка у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка у 2018 році.

Держбюро розслідувань опублікувало відео щодо підозри експрезиденту, де використало відеоматеріали із "95 Кварталу".

Пізніше Порошенко заявив, що готовий у будь-який час приїхати до генерального прокурора для вручення йому підозри.

Про штраф Зеленському

Зеленський заявив, що йому виписали штраф за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину.

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