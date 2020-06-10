Новости 10 июня: подозрение Порошенко, штраф Зеленскому

Порошенко в ГБР вручили подозрение, Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком — актуальные новости 10 июня.

О подозрении Порошенко

Нардепы "Европейской солидарности" собрались утром у здания ГБР с выставкой карикатур на политиков и чиновников.

Пятому президенту Петру Порошенко в ГБР вручили подозрение, но его адвокат опроверг это и заявил, что он покинул помещение. Позднее ГБР опубликовало видео того, как Порошенко удалось уклониться от вручения подозрения.

ГБР считает, что экс-президент склонил к незаконному указу главу Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

Офис Венедиктовой решает вопрос о взятии под стражу Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году.

Госбюро расследований опубликовало видео о подозрении экс-президенту, где использовало видеоматериалы с "95 Квартала".

Позднее Порошенко заявил, что готов в любое время приехать к генеральному прокурору для вручения ему подозрения.

О штрафе Зеленскому

Зеленский заявил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

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