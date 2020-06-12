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Аваков умив руки від справи Шеремета: Президент і міністр не керують слідством

П'ятниця, 12 червня 2020, 16:10
Фото МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не відповів на питання, чи мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським після його пресконференції, і чи пов’язані з цим зміни у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, вказавши лише, що ні президент, ні міністр не керують слідством.

Джерело: Аваков на пресконференції у Запоріжжі 12 червня   

Пряма мова: "Президент публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції не написано, що він має керувати якимось слідством і так далі. Зарубайте собі це на носі. Більше того – і міністр цим не займається. Є матеріали слідства, до яких відповідно до закону під розписку слідчого ми отримуємо доступ. Є ознайомлення".

Деталі: Аваков додав, що на сьогодні у справі Шеремета у виділеному епізоді матеріали відкриті для захисту і передані в суд.

Він закликав журналістів "зупинити політичні спекуляції", дати відправити справу в суд, об там захист і обвинувачення озвучували свої аргументи, а суд виносив рішення.

Аваков також додав, що в Україні не будуть "виносити рішення по мірі активності на суді у справі Стерненка чи у справі Шеремета", а будуть "виносити рішення, виходячи з фактів".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування справи Шеремета – особиста відповідальність Авакова, і що він хоче побачити, як це закінчиться.

Глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський припускав, що міністра внутрішніх справ можуть відправити у відставку, якщо розслідування вбивства журналіста розвалиться.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який раніше також фігурував як організатор.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.
  • 21 травня стало відомо, що усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

Українська правда
Теми: АваковСправа Шеремета


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