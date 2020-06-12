Аваков умив руки від справи Шеремета: Президент і міністр не керують слідством

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не відповів на питання, чи мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським після його пресконференції, і чи пов’язані з цим зміни у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, вказавши лише, що ні президент, ні міністр не керують слідством.

Джерело: Аваков на пресконференції у Запоріжжі 12 червня

Пряма мова: "Президент публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції не написано, що він має керувати якимось слідством і так далі. Зарубайте собі це на носі. Більше того – і міністр цим не займається. Є матеріали слідства, до яких відповідно до закону під розписку слідчого ми отримуємо доступ. Є ознайомлення".

Деталі: Аваков додав, що на сьогодні у справі Шеремета у виділеному епізоді матеріали відкриті для захисту і передані в суд.

Він закликав журналістів "зупинити політичні спекуляції", дати відправити справу в суд, об там захист і обвинувачення озвучували свої аргументи, а суд виносив рішення.

Аваков також додав, що в Україні не будуть "виносити рішення по мірі активності на суді у справі Стерненка чи у справі Шеремета", а будуть "виносити рішення, виходячи з фактів".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування справи Шеремета – особиста відповідальність Авакова, і що він хоче побачити, як це закінчиться.

Глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський припускав, що міністра внутрішніх справ можуть відправити у відставку, якщо розслідування вбивства журналіста розвалиться.

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