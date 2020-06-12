Аваков умыл руки от дела Шеремета: Президент и министр не управляют следствием

Министр внутренних дел Арсен Аваков не ответил на вопрос, встречался ли он с президентом Владимиром Зеленским после его пресс-конференции, и связаны ли с этим изменения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, указав лишь, что ни президент, ни министр не руководят следствием.

Источник: Аваков на пресс-конференции в Запорожье 12 июня

Прямая речь: "Президент публичное лицо, выполняющее свои полномочия. В Конституции не написано, что он должен руководить каким-то следствием и так далее. Зарубите себе это на носу. Более того – и министр этим не занимается. Есть материалы следствия, к которым в соответствии с законом под расписку следователя мы получаем доступ. Есть ознакомление".

Детали: Аваков добавил, что на сегодняшний день по делу Шеремета в выделенном эпизоде ​​материалы открыты для защиты и переданы в суд.

Он призвал журналистов "остановить политические спекуляции", дать возможность отправить дело в суд, чтобы там защита и обвинение озвучивали свои аргументы, а суд выносил решение.

Аваков также добавил, что в Украине не будут "выносить решения по мере активности на суде по делу Стерненко или по делу Шеремета", а будут "выносить решения, исходя из фактов".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование дела Шеремета – личная ответственность Авакова, и что он хочет увидеть, как это закончится.

Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский предполагал, что министра внутренних дел могут отправить в отставку, если расследование убийства журналиста развалится.

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