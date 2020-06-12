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Аваков умыл руки от дела Шеремета: Президент и министр не управляют следствием

Пятница, 12 июня 2020, 16:10
Фото МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков не ответил на вопрос, встречался ли он с президентом Владимиром Зеленским после его пресс-конференции, и связаны ли с этим изменения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, указав лишь, что ни президент, ни министр не руководят следствием.

Источник: Аваков на пресс-конференции в Запорожье 12 июня

Прямая речь: "Президент публичное лицо, выполняющее свои полномочия. В Конституции не написано, что он должен руководить каким-то следствием и так далее. Зарубите себе это на носу. Более того – и министр этим не занимается. Есть материалы следствия, к которым в соответствии с законом под расписку следователя мы получаем доступ. Есть ознакомление".

Детали: Аваков добавил, что на сегодняшний день по делу Шеремета в выделенном эпизоде ​​материалы открыты для защиты и переданы в суд.

Он призвал журналистов "остановить политические спекуляции", дать возможность отправить дело в суд, чтобы там защита и обвинение озвучивали свои аргументы, а суд выносил решение.

Аваков также добавил, что в Украине не будут "выносить решения по мере активности на суде по делу Стерненко или по делу Шеремета", а будут "выносить решения, исходя из фактов".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование дела Шеремета – личная ответственность Авакова, и что он хочет увидеть, как это закончится.

Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский предполагал, что министра внутренних дел могут отправить в отставку, если расследование убийства журналиста развалится.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который ранее также фигурировал как организатор.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.
  • 21 мая стало известно, что всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения – тепер следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

Украинская правда
Темы: АваковДело Шеремета


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