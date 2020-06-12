Підозрюваного Мангера примусово доставлять до суду у справі Гандзюк

Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: hromadske

Деталі: До суду Мангер не з'явився, а його адвокат не повідомив причину.

За даними джерел видання у прокуратурі, він нібито пішов на лікарняний.

Прокуратура клопотатиме суд взяти Мангера під варту без можливості внесення застави 15 червня.

Що було раніше: Досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня через нові обставини. 11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.

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