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Підозрюваного Мангера примусово доставлять до суду у справі Гандзюк

П'ятниця, 12 червня 2020, 16:37
Фото з Facebook Мангера

Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про примусовий привід підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: hromadske  

Деталі: До суду Мангер не з'явився, а його адвокат не повідомив причину.

За даними джерел видання у прокуратурі, він нібито пішов на лікарняний.

Прокуратура клопотатиме суд взяти Мангера під варту без можливості внесення застави 15 червня.

Що було раніше: Досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня через нові обставини. 11 червня Мангер у своєму відеозверненні у Facebook заявив, що у справі Гандзюк з’явилося двоє нових свідків і що на них нібито чинили тиск.

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера. 
  • 28 березня друзі вбитої активістки Катерини Гандзюк заявили, що генпрокурор Ірина Венедіктова тисне на її батька.
  • 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. 
  • 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

Теми: напад на Гандзюксуд


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