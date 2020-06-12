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Подозреваемого Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк

Пятница, 12 июня 2020, 16:37
Подозреваемого Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк
Фото с Facebook Мангера

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: hromadske

Детали: В суд Мангер не явился, а его адвокат не сообщил причину.

По данным источников издания в прокуратуре, он якобы ушел на больничный.

Прокуратура будет ходатайствовать суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога 15 июня.

Что было раньше: Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлили до 29 июля из-за новых обстоятельств. 11 июнь Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюккислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.
  • 30 марта суд продлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. 
  • 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

Темы: нападение на Гандзюксуд
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