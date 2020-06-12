Подозреваемого Мангера принудительно доставят в суд по делу Гандзюк

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: hromadske

Детали: В суд Мангер не явился, а его адвокат не сообщил причину.

По данным источников издания в прокуратуре, он якобы ушел на больничный.

Прокуратура будет ходатайствовать суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога 15 июня.

Что было раньше: Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлили до 29 июля из-за новых обстоятельств. 11 июнь Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

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