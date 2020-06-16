Мангера затримали й везуть із лікарні до суду

Підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера затримали й везуть до Печерського райсуду Києва.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 року, співробітниками Служби безпеки України близько 7 ранку затримано підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради.

На даний час правоохоронці доставляють його у м. Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

Наразі діючий запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень".

Цьому передувало: 15 червня Мангера не доставили до суду, бо він був у лікарні нібито через проблеми з серцем. Але Печерський суд Києва дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду.

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловіквилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.

25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію).

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки