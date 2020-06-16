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Мангера затримали й везуть із лікарні до суду

Вівторок, 16 червня 2020, 09:48

Підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера затримали й везуть до Печерського райсуду Києва.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 року, співробітниками Служби безпеки України близько 7 ранку затримано підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради.

На даний час правоохоронці доставляють його у м. Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави".

Теми: напад на Гандзюк


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