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Мангера задержали и везут из больницы в суд

Вторник, 16 июня 2020, 09:48

Подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера задержали и везут в Печерский райсуд Киева.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года, сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета.

В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога".

Темы: нападение на ГандзюкОфис генпрокурораХерсон


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