Мангера задержали и везут из больницы в суд

Подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера задержали и везут в Печерский райсуд Киева.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года, сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета.

В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений".

Этому предшествовало: 15 июня Мангера не доставили в суд, потому что он был в больнице якобы из-за проблем с сердцем. Но Печерский суд Киева дал разрешение на его задержание с целью привода в суд.

Предыстория:

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера, а 30 марта суд продлил срок содержания Левина под стражей еще на 2 месяца (адвокаты подали апелляцию).

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