Антоненко дав пораду Авакову "ефектно вискочити" зі справи Шеремета

Фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) заявляє, що слідство чинило на нього моральний тиск, провину він не визнає і вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має визнати безпідставність звинувачень.

Джерело: інтерв’ю Антоненка кореспонденту видання "Бабель", коментар заяви президента про відповідальність Авакова за розслідування справи Шеремета

Пряма мова Антоненка: "Я уважно дивився цю пресконференцію і, звичайно, чекав на запитання щодо справи Шеремета. Було видно, що йому (президенту) було геть незручно від тих запитань. Він фактично відхрещується від своєї відповідальності і каже, що його затягнув на брифінг Аваков (12 грудня 2019 року – ред.). Усю відповідальність Зеленський переклав на нього.

Ця справа зараз – кістка у горлі Авакова. На кону його посада, тому його дії і накази підлеглим можуть бути непередбачувані.

На його місці я б з’ясував у підлеглих, хто сфальсифікував матеріали і підсунув йому, таким чином підставивши міністра. В цьому випадку він би дуже ефектно вискочив з цієї ситуації, як уміє це робити — зберіг би і посаду, і репутацію. Але я не можу знати, що він задумав і які будуть наслідки.

Але знаю точно, що ніхто з нас не причетний до злочину.

(…) Нову підозру, звісно, читав. Які можуть бути відчуття, коли підозрюють в тому, до чого ти не причетний? Звісно, огидні, як і раніше".

Деталі: Антоненко, який під вартою перебуває вже майже пів року, розповів про спроби спровокувати його в камері та тиск із боку слідства.

За словами Антоненка, у перший день його посадили в камеру, де сидів так званий "с*ка" – ув'язнений, який співпрацює зі слідством: "Але оскільки я не причетний до злочину і приховувати мені немає чого, жодної корисної інформації вони не отримали".

Іншого разу чоловік, що підсів до Антоненка, розповів, що в нього знайшли дві гранати: "Думаю, це також була провокація щодо якоїсь вибухівки. Але результат знову був ніякий".

А на початку січня в камеру до Антоненка підселили людину з нацистською літературою: "Він зайшов у камеру з двома нацистськими книжками. Я очманів. Пояснив йому в двох словах ситуацію, і на цьому ми поставили крапку. Того ж дня розповів про цей випадок слідчому та адвокату".

Крім того, 2 січня 2020 року слідчі намагалися провести слідчий експеримент після 21:30 і за відсутності особистого адвоката Антоненка, для чого привезли його й державного адвоката на місце загибелі Шеремета. Тоді підозрюваний відмовився від участі у слідчих діях.

Були й інші спроби тиску.

Пряма мова Антоненка: "Тиск був: забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, постригтися). Не надавали медичну допомогу, наприклад, стоматологічну. До речі, зараз її теж не надають. З цього приводу я написав кілька заяв, отримав відписки з погодженням, але не допомогу. Цим керує слідчий (Василь) Бирко. Ще мені не давали побачення з рідними".

Цьому передувало: 20 травня президент Володимир Зеленський на пресконференції до річниці інавгурації сказав, що справа Шеремета – це відповідальність голови МВС і він має довести її до кінця, бо ця справа буде індикатором ефективності Авакова.

21 травня слідство змінило підозри трьом фігурантам справи Шеремета: музиканту Андрію Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та медсестрі Яні Дугарь. Антоненко з організатора вбивства став виконавцем. У підозрі зникли тези про "ультранаціоналістичні погляди" і "велич арійської раси".

22 травня адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко повідомив, що поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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