Автобус с заложниками в Луцке "штурмовали" уже после задержания террориста
В соцсетях обнародовали еще одно видео задержания Максима Кривоша, который 21 июлю захватил автобус в Луцке. На нем видно, что задержание Кривоша и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса.
Источник: Hromadske, видео с места события
Детали: На видео с этим ракурсом видно, что Кривош выходит c поднятыми руками из автобуса и ждет, пока его задержат.
После этого из автобуса по одному выходят люди, которые там находились.
В это время сбоку подъезжает бронетранспортер, а вскоре слышен взрыв светошумовой гранаты.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что злоумышленник вышел из автобуса после того, как с ним договорились представители власти. Кривоша задержали бойцы Службы безопасности.
Взрыв в МВД назвали "отвлекающим маневром".
Заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко объяснил, что спецназовцы использовали светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Кривоша, чтобы "психологически подавить волю преступника" и не дать ему совершить злого умысла.
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Предыстория:
- 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
- Требования Кривоша были против системы: он хотел, чтобы чиновники, известные политики, олигархи и даже религиозные лидеры назвали себя публично "террористами в законе", а президент призвал всех смотреть фильм "Земляне". В противном случае он угрожал взрывами в автобусе и еще где-то в Луцке – говорил, что даже его смерть взрывы не помешает.
- Вечером Кривош выпустил из автобуса троих человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. У Зеленского сказали, что этому способствовал разговор президента с террористом. Также Зеленский по требованию Кривоша опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников видео исчезло со страницы Зеленского.
- Около 22:00 правоохранители штурмовали автобус. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
- Полиция открыла уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, а СБУ – по статье о "террористическом акте". По данным правоохранителей, злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них задержали в тот же день.