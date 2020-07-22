Автобус с заложниками в Луцке "штурмовали" уже после задержания террориста

В соцсетях обнародовали еще одно видео задержания Максима Кривоша, который 21 июлю захватил автобус в Луцке. На нем видно, что задержание Кривоша и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса.

Источник: Hromadske, видео с места события

Детали: На видео с этим ракурсом видно, что Кривош выходит c поднятыми руками из автобуса и ждет, пока его задержат.

После этого из автобуса по одному выходят люди, которые там находились.

В это время сбоку подъезжает бронетранспортер, а вскоре слышен взрыв светошумовой гранаты.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что злоумышленник вышел из автобуса после того, как с ним договорились представители власти. Кривоша задержали бойцы Службы безопасности.

Взрыв в МВД назвали "отвлекающим маневром".

Заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко объяснил, что спецназовцы использовали светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Кривоша, чтобы "психологически подавить волю преступника" и не дать ему совершить злого умысла.

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