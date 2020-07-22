"Луцкий теракт": в МВД объяснили, почему спецназ прибыл после задержания

Спецназ использовал светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Максима Кривоша, который почти 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре Луцка, чтобы "психологически подавить волю преступника".

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии телеканалу "1+1", LIGA.net.

Прямая речь: "Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии.

Поэтому было принято решение, чтобы психологически подавить волю преступника через то, чтобы были созданы выстрелы, шумовые эффекты, чтобы была подавлена его... чтобы он точно не сделал ничего плохого".

Детали: Так Геращенко объяснил, почему спецназ начал действовать после задержания Кривоша.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено, что Кривош отпустил всех людей, после чего сам вышел из автобуса. Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители и, быстро обыскав, надели на него наручники, после чего уложили на асфальт лицом вниз.

Одновременно с этим к месту событий подъехал спецназ на БТР, который использовал светошумовую гранату.

Знать больше: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

Предыстория: