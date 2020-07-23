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Новини 23 липня: полтавський теракт, підпалення будинку активіста

Четвер, 23 липня 2020, 21:24

Викрадач авто в Полтаві погрожує підірвати гранату, активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку — актуальні новини 23 липня.

Про терористів

Поліція Полтавщини повідомила про спецоперацію в місті: вживають заходів для затримання зловмисника, який викрав авто та погрожує підірвати гранату.

Викрадач авто взяв у заручники поліцейського та поїхав із ним в напрямку Києва.

Станом на 16:00 полтавчанин, справжнє ім’я якого – Роман Скрипник, відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Водночас суд обрав запобіжний захід вигляді арешту на 2 місяці без визначення розміру застав Максиму Кривошу, який раніше захоплював автобус із пасажирами у Луцьку. 

Про підпалення будинку активіста

Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв.

У Шабуніна заявили, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки. 

Голова представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею у будинку Шабуніна. 

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