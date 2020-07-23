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Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Четверг, 23 июля 2020, 21:24

Похититель авто в Полтаве угрожает взорвать гранату, активист Шабунин сообщил о поджоге его дома — актуальные новости 23 июля.

Про террористов

Полиция Полтавщины сообщила о спецоперации в городе: принимаются меры для задержания злоумышленника, который угнал авто и угрожает взорвать гранату.

Похититель авто взял в заложники полицейского и поехал с ним в направлении Киева.

По состоянию на 16:00 полтавчанин, настоящее имя которого – Роман Скрипник, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.

В то же время суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца без определения размера залога Максиму Кривошу, который ранее захватывал автобус с пассажирами в Луцке.

О поджоге дома активиста

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв.

У Шабунина заявили, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме Шабунина.

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