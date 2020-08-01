Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ветеранці "Пумі", яку згадували у справі Шеремета, не призначили заставу: вона вже без обмежень

Субота, 1 серпня 2020, 19:43

Суд відмовився призначити заставу підозрюваній у замаху на бізнесмена на Івано-Франківщині ветеранці АТО Інні Грищенко, із середини липня вона не має жодних зобов'язань.

Джерело: адвокат Віталій Ковальчук у коментарі УП

Деталі: Опівночі 15 липня у Грищенко закінчився термін дії попереднього запобіжного заходу, домашнього арешту.

Правоохоронці попросили суд змінити запобіжний захід на заставу, однак, за словами адвоката, зробили це пізно, лише за один день до завершення терміну.

Вночі 15 липня суд не зміг розглянути клопотання правоохоронців і відклав засідання.

Згодом, за словами захисника, прокуратура два рази не з'являлась до суду.

31 липня суд відмовився змінювати Грищенко запобіжний захід на заставу.

Повного рішення суду ще немає. Але адвокат припускає, що причиною відмови можуть бути саме запізнілі дії прокуратури, бо після закінчення строку дії запобіжного заходу його неможливо змінити.

Знати більше: Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Передісторія:

  • Владислава "Бучу" Грищенка затримали 24 вересня 2019 року, його дружину Інну "Пуму" – 5 листопада. Їх підозрюють у замовному замаху на вбивство бізнесмена з Івано-Франківщини Михайла Чекурака.
  • Замовником злочину, на думку поліції, був інший бізнесмен Василь Шкондеюк, мотив – боргове зобов’язання.
  • Суд арештував Грищенків на час розслідування. Пізніше "Пуму" відпустили під домашній арешт.
  • Поліція каже, що через подружжя Грищенків вийшла на групу людей, яких підозрюють в іншому вбивстві – підриві журналіста Павла Шеремета.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві журналіста.
  • Спершу в поліції сказали, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб, зокрема, Грищенків. Однак їм підозру у справі Шеремета не оголосили.
  • Усі п’ятеро, в тому числі, Грищенки, заперечують свою причетність до злочинів.

Соня Лукашова, УП
Теми: судполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
суд
Справа про хабар: голова Судової адміністрації отримав статус підозрюваного
Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина
Підполковник зняв із військового обліку кілька десятків людей – і отримав мізерний штраф
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: