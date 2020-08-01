Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ветеранці "Пумі", яку згадували у справі Шеремета, не призначили заставу: вона вже без обмежень

Субота, 1 серпня 2020, 19:43

Суд відмовився призначити заставу підозрюваній у замаху на бізнесмена на Івано-Франківщині ветеранці АТО Інні Грищенко, із середини липня вона не має жодних зобов'язань.

Джерело: адвокат Віталій Ковальчук у коментарі УП

Деталі: Опівночі 15 липня у Грищенко закінчився термін дії попереднього запобіжного заходу, домашнього арешту.

Правоохоронці попросили суд змінити запобіжний захід на заставу, однак, за словами адвоката, зробили це пізно, лише за один день до завершення терміну.

Вночі 15 липня суд не зміг розглянути клопотання правоохоронців і відклав засідання.

Згодом, за словами захисника, прокуратура два рази не з'являлась до суду.

31 липня суд відмовився змінювати Грищенко запобіжний захід на заставу.

Повного рішення суду ще немає. Але адвокат припускає, що причиною відмови можуть бути саме запізнілі дії прокуратури, бо після закінчення строку дії запобіжного заходу його неможливо змінити.

Знати більше: Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Передісторія:

  • Владислава "Бучу" Грищенка затримали 24 вересня 2019 року, його дружину Інну "Пуму" – 5 листопада. Їх підозрюють у замовному замаху на вбивство бізнесмена з Івано-Франківщини Михайла Чекурака.
  • Замовником злочину, на думку поліції, був інший бізнесмен Василь Шкондеюк, мотив – боргове зобов’язання.
  • Суд арештував Грищенків на час розслідування. Пізніше "Пуму" відпустили під домашній арешт.
  • Поліція каже, що через подружжя Грищенків вийшла на групу людей, яких підозрюють в іншому вбивстві – підриві журналіста Павла Шеремета.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві журналіста.
  • Спершу в поліції сказали, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб, зокрема, Грищенків. Однак їм підозру у справі Шеремета не оголосили.
  • Усі п’ятеро, в тому числі, Грищенки, заперечують свою причетність до злочинів.

Соня Лукашова, УП
Теми: судполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер заступник командира УДА комбат Червень

Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени

Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни

Спецслужби РФ проводять спецоперації для ворожнечі й зміни влади в Україні – голова СЗР

Україна оновила список "зелених" і "червоних" держав

відео, фотоАваков показав відео з "полтавським терористом": Діяв неадекватно, застрелили

Усі новини...
суд
Генпрокуратура має діяти виключно за законом, а не так, як хочеться Ситнику
Суд у США скасував смертний вирок терористу з Бостонського марафону
Чорновол послабили запобіжний захід – адвокат
Останні новини
19:43
Ветеранці "Пумі", яку згадували у справі Шеремета, не призначили заставу: вона вже без обмежень
19:39
У МОЗ розповіли про нові прогнози втрат від COVID в Україні
19:33
"Антимонопольники" виписали штраф на 2 мільйона через змову на тендерах "Борисполя"
19:09
фотоНапад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати
18:32
відеоЗамість автомата Калашникова: прикордонників озброїли гвинтівками як у НАТО
18:18
Ляшко про епідемію: Україна зійшла з "плато" і посідає 34 місце за випадками COVID
18:07
З початку доби бойовики дотримуються режиму тиші – штаб ООС
17:52
Кулеба пояснив, для чого Україні дипвідносини з Росією
17:36
Помер заступник командира УДА комбат Червень
17:13
Тернопіль не посилюватиме карантин
Усі новини...