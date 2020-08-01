Ветеранці "Пумі", яку згадували у справі Шеремета, не призначили заставу: вона вже без обмежень

Суд відмовився призначити заставу підозрюваній у замаху на бізнесмена на Івано-Франківщині ветеранці АТО Інні Грищенко, із середини липня вона не має жодних зобов'язань.

Джерело: адвокат Віталій Ковальчук у коментарі УП

Деталі: Опівночі 15 липня у Грищенко закінчився термін дії попереднього запобіжного заходу, домашнього арешту.

Правоохоронці попросили суд змінити запобіжний захід на заставу, однак, за словами адвоката, зробили це пізно, лише за один день до завершення терміну.

Вночі 15 липня суд не зміг розглянути клопотання правоохоронців і відклав засідання.

Згодом, за словами захисника, прокуратура два рази не з'являлась до суду.

31 липня суд відмовився змінювати Грищенко запобіжний захід на заставу.

Повного рішення суду ще немає. Але адвокат припускає, що причиною відмови можуть бути саме запізнілі дії прокуратури, бо після закінчення строку дії запобіжного заходу його неможливо змінити.

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