ОАСК повернув Офісу генпрокурора підозри 5 суддям
Керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув до Офісу генерального прокурора не вручені підозри п’ятьом суддям.
Джерело: сайт ОАСК
Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва повернув до Офісу генерального прокурора невручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014 року, які були залишені прокурорами просто на стільці в коридорі суду в позаробочий час".
Деталі: А ОАСК нагадали, що є порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Зокрема, якщо повістку неможливо вручити особисто у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, то повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Водночас, в ОАСК наголосили, що чинне законодавство в жодному нормативно-правовому акті не містить визначення поняття "адміністрації за місцем роботи", і що за законом про судоустрій, суддя "є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску чи втручання".
У суді заявили, що готові виконувати "виключно законні вимоги прокурорів", а тому змушені були повернути до Офісу генпрокурора "тексти документів, які містять назву "Повідомлення про підозру"".
Апарат суду звернув увагу ОГП, що вказані документи не мали відомостей про дату, місце, час, дані осіб, кому саме було здійсненне повідомлення про підозру, та ким саме і на якій підставі.
Що було раніше: 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та трьом його колегам вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Історія питання:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.