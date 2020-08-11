ОАСК повернув Офісу генпрокурора підозри 5 суддям

Керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув до Офісу генерального прокурора не вручені підозри п’ятьом суддям.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва повернув до Офісу генерального прокурора невручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014 року, які були залишені прокурорами просто на стільці в коридорі суду в позаробочий час".

Деталі: А ОАСК нагадали, що є порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Зокрема, якщо повістку неможливо вручити особисто у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, то повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Водночас, в ОАСК наголосили, що чинне законодавство в жодному нормативно-правовому акті не містить визначення поняття "адміністрації за місцем роботи", і що за законом про судоустрій, суддя "є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску чи втручання".

У суді заявили, що готові виконувати "виключно законні вимоги прокурорів", а тому змушені були повернути до Офісу генпрокурора "тексти документів, які містять назву "Повідомлення про підозру"".

Апарат суду звернув увагу ОГП, що вказані документи не мали відомостей про дату, місце, час, дані осіб, кому саме було здійсненне повідомлення про підозру, та ким саме і на якій підставі.

Що було раніше: 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та трьом його колегам вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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