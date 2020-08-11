ОАСК вернул Офису генпрокурора подозрения 5 судьям
Руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул в Офис генерального прокурора не врученные подозрения пяти судьям.
Источник: сайт ОАСК
Дословно: "Окружной административный суд города Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П., Погрибниченку И.М., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время".
Детали: А ОАСК напомнили, что есть порядок вручения письменного уведомления о подозрении. В частности, если повестку невозможно вручить лично в случае временного отсутствия лица по месту жительства, то повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.
В то же время, в ОАСК отметили, что действующее законодательство ни в одном нормативно-правовом акте не содержит определения понятия "администрации по месту работы", и что по закону о судоустройстве, судья "не зависит от любого незаконного влияния, давления или вмешательства".
В суде заявили, что готовы выполнять "исключительно законные требования прокуроров", а потому вынуждены были вернуть в Офис генпрокурора "тексты документов, которые содержат название "Сообщение о подозрении"".
Аппарат суда обратил внимание ОГП, что указанные документы не имели сведений о дате, месте, времени, данных лиц, кому именно было осуществимо сообщение о подозрении, и кем именно и на каком основании.
Что было раньше: 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и трем его коллегам вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда
История вопроса:
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
- Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.