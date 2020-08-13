Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини середи і ночі: ситуація у Білорусі, порада Росії для США

Четвер, 13 серпня 2020, 08:00

За три дні у Білорусі затримали 6 тисяч осіб, Росія порадила США "припинити порушувати права індіанців і залишити їхню територію" — актуальні новини 12 серпня.

Про Білорусь

У Мінську нібито затримали "координаторів" масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю.

У Білорусі ввели заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.

У Бресті співробітники міліції застосовували табельну зброю на ураження і поранили учасника протестів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в країні, на якій позначив "найважливіші" завдання для влади.

В низці білоруських міст відбулися акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності" — у Мінську 250 жінок у білому одязі з квітами в руках вийшли на ринок "Комаровський".

Про пораду Росії

Посольство США в Україні закликало Росію припинити порушувати права корінного народу в окупованому Криму — у відповідь постійне представництво Росії при ООН закликало Сполучені Штати "припинити порушувати права індіанців".

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Кабмін спростив критерії визначення карантинних зон для регіонів, об’єднавши два показники в один.

Уряд підтримав проєкт закону про поступове виведення паперових паспортів з обігу із заміною їх на пластикові картки.

У серпні на низці вулиць Києва обмежуватимуть чи перекриватимуть рух у зв'язку зі зйомками фільму виробництва компанії Netflix.

Колишній нардеп Борислав Береза буде балотуватися на міського голову Києва і поведе список своєї "Екопартії" до Київради.

За добу 11 серпня в Україні підтвердили коронавірусну хворобу 1 433 людям, 19 хворих із коронавірусом померли, 752 людини одужали.

Теми: Білорусьцензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Більше 90 машин: друга за день колона з "вагнерівцями" приїхала в Білорусь
У Білорусь прибула чергова колона вагнерівців
Літак Пригожина в 4-й раз прилетів до Білорусі
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: