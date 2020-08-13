Головні новини середи і ночі: ситуація у Білорусі, порада Росії для США

За три дні у Білорусі затримали 6 тисяч осіб, Росія порадила США "припинити порушувати права індіанців і залишити їхню територію" — актуальні новини 12 серпня.

Про Білорусь

У Мінську нібито затримали "координаторів" масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю.

У Білорусі ввели заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.

У Бресті співробітники міліції застосовували табельну зброю на ураження і поранили учасника протестів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо ситуації в країні, на якій позначив "найважливіші" завдання для влади.

В низці білоруських міст відбулися акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності" — у Мінську 250 жінок у білому одязі з квітами в руках вийшли на ринок "Комаровський".

Про пораду Росії

Посольство США в Україні закликало Росію припинити порушувати права корінного народу в окупованому Криму — у відповідь постійне представництво Росії при ООН закликало Сполучені Штати "припинити порушувати права індіанців".

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