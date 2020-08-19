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Головні новини вівторка і ночі: фальсифікації у Білорусі, провал затримання "вагнерівці"

Середа, 19 серпня 2020, 08:00

Члени виборчкомів Мінська розповіли, як проходили фальсифікації, затримання "вагнерівці" мало бути українською операцією, яка зірвалась після доповіді в ОП — актуальні новини 18 серпня.

Про Білорусь

"Ми всією комісією сиділи й розуміли, що нас підставили. Хтось плакав. Ми підписали протокол без примусу, за своїм бажанням, але всі боялися якихось наслідків" — члени виборчих комісій у Мінську розповіли журналістам про грубі фальсифікації на виборах президента Білорусі.

Лукашенко нагородив понад 650 співробітників МВС "за зразкове виконання службових обов'язків".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорила з президентом РФ Владіміром Путіним ситуацію в Білорусі.

Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі і відкрила шлях для тих, хто відчуває себе в небезпеці через політичні переконання.

Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.

У Білорусі знайшли мертвим члена виборчої комісії, який відмовився підписати протокол про перемогу Лукашенка, а потім зник.

Лукашенко привів армію в повну бойову готовність на кордоні з ЄС.

Про "вагнерівців"

Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

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Теми: Білорусь


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