Головні новини вівторка і ночі: продовження карантину, правила навчання 

В Україні планують продовжити карантин до 1 листопада, МОЗ оновило правила організації навчання — актуальні новини 25 серпня.

Про карантин

У зв’язку із зростанням кількості хворих на коронавірус в Україні Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

Зокрема уряд може на 30 днів заборонити в’їзд іноземним громадянам з країн, які потрапляють до "червоного списку" України за ситуацією з коронавірусом.

За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.

Про організацію навчання

Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти:

— учні 1-4 класів можуть бути без масок;

— якщо хоч один учень захворів на коронавірус, весь клас повинен піти на самоізоляцію;

— вчителі у помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки під час викладання повинні використовувати захисні щитки, в жовтій або зеленій зоні — дотримуватися дистанції.

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